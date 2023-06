Toronto, Ontario - 13. Juni 2023 / IRW-Press / Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; FWB: A3DP5Y oder ABBA.F (das "Unternehmen" oder "DDC") gibt bekannt, dass auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die "Versammlung") heute kein Quorum verzeichnet werden konnte. Die Satzung des Unternehmens sieht vor dass, wenn innerhalb einer halben Stunde nach der für die Aktionärsversammlung festgesetzten Frist kein Quorum erreicht ist, diese Sitzung auf denselben Tag in der nächsten Woche zur selben Uhrzeit und an demselben Ort vertagt wird bzw. zu einem anderen vom Vorsitzenden festgelegten Datum, Uhrzeit bzw. Ort. Die Versammlung wurde daher auf Dienstag, den 20. Juni 2023, 13:00 Uhr Eastern Time im Büro von Irwin Lowy LLP, 217 Queen Street West, Suite 401, Toronto, Ontario, verschoben.

Die Versammlung wird zu folgenden Zwecken abgehalten:

Erhalt und Kenntnisnahme des geprüften Konzernabschlusses des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr und den Bericht der Wirtschaftsprüfer; Verabschiedung mit oder ohne Änderung eines Beschlusses mit einfacher Mehrheit zur Festlegung der Anzahl der Directors des Unternehmens auf sechs; Wahl der Directors des Unternehmens; Bestellung der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und Bevollmächtigung der Directors, ihre Vergütung festzusetzen; Genehmigung und Bestätigung des Aktienoptionsplans des Unternehmens und Abwicklung anderer Angelegenheiten, die ordnungsgemäß vor der Versammlung oder bei Vertagungen oder Verspätungen der Versammlung anfallen.

Ein Aktionär, der sich bei der Versammlung durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchte, muss seine ordnungsgemäß ausgefüllte Vollmacht bis spätestens Freitag, den 16. Juni 2023 13:00 Uhr (Eastern Time) bei der Übertragungsstelle und dem Registrar des Unternehmens, Computershare Investor Services Inc., 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1, hinterlegen.

Das Unternehmen bietet seinen Aktionären die Möglichkeit, sich die fortgesetzte Versammlung am 20. Juni 2023 über Zoom anzuhören. Aktionäre, die das Meeting über Zoom beobachten, können bei der Versammlung nicht abstimmen. Um sich die fortgesetzte Versammlung am 20. Juni 2023 anhören zu können, müssen die Aktionäre die unten aufgeführte entsprechende Nummer anrufen und die unten aufgeführte Meeting-ID und den Passcode eingeben:

Registrierungslink für Teilnehmer:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zjSt9mbcQb-PFHbdY_DvgQ

Teilnahme per Telefon:

Kanada: +1 587 328 1099 oder +1 647 374 4685 oder +1 647 558 0588 oder +1 778 907 2071 oder +1 780 666 0144 oder +1 204 272 7920 oder +1 438 809 7799

Internationale Nummern verfügbar unter: https://us06web.zoom.us/u/keFxsADLqC

One Tap Mobile für Mobilgeräte:

+15873281099"87659183512#""*989229# Canada

+16473744685"87659183512#""*989229# Canada

Meeting-ID: 876 5918 3512

Passcode: 989229

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein preisgekröntes Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf den Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens soll als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell für Regierungs- und Unternehmensorganisationen weltweit angeboten werden.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQX-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A3DP5Y oder ABBA.F gehandelt werden.

Mehr erfahren können Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC:

https://www.linkedin.com/company/drone-delivery-canada

https://www.youtube.com/dronedeliverycanada

https://www.facebook.com/dronedeliverycanada

https://www.instagram.com/dronedeliverycanada

https://twitter.com/DroneDeliveryCa

Für weitere Informationen:

Investor Relations: Herr Steve Magirias, Chief Executive Officer, und Herr Bill Mitoulas, Telefon: (416) 479-9547, E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com;

Mediensprecher: Herr Steve Magirias, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche Aussagen beziehen sich häufig auf die erwartete zukünftige geschäftliche und finanzielle Leistung, die Finanzlage und andere Angelegenheiten und enthalten oft Wörter oder Ausdrücke wie "erwarten", "könnten", "können", "glauben", "prognostizieren", "schätzen", "Ziel", "anzielen", "werden" und andere vergleichbare Begriffe und Variationen oder Verneinungen dieser Worte und Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation, die Akzeptanz auf dem Markt und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, sind die Parteien nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

