BayWa r.e. und Meyer Burger unterzeichnen Abnahmevertrag und stärken Solarproduktion in den USA



Medienmitteilung Thun, 14. Juni 2023 BayWa r.e. und Meyer Burger unterzeichnen Abnahmevertrag und stärken Solarproduktion in den USA Die Meyer Burger Technology AG und BayWa r.e. kündigen eine Partnerschaft zur Abnahme von Hochleistungs-Solarmodulen aus der neuen Meyer Burger-Produktionsstätte in Goodyear, Arizona (USA), an. Dieser Abnahmevertrag ist einer der beiden, die im März 2023 im Zusammenhang mit der Erhöhung der jährlichen Produktionskapazität des Modulwerkes in Goodyear von ca. 1,6 auf ca. 2 Gigawatt bekannt gegeben wurden. Die Zusammenarbeit zwischen BayWa r.e. und Meyer Burger unterstreicht ihr gemeinsames Engagement, die heimische Solarindustrie in den USA zu unterstützen und aktiv zum Wachstum, zur Nachhaltigkeit und zur Diversifizierung der Solar-Lieferkette beizutragen. Im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtet sich BayWa r.e., über einen Zeitraum von fünf Jahren 1,25 Gigawatt an Modulen aus der hochmodernen Produktionsstätte von Meyer Burger zu beziehen. Das langfristige Engagement von BayWa r.e., das sich über den Zeitraum von 2025 bis 2029 erstreckt, sichert die Realisierung der umfangreichen Solarprojekt-Pipeline von über 9 Gigawatt in den USA. "Wir begrüssen die Partnerschaft mit Meyer Burger in Arizona", kommentiert Matthias Taft, CEO von BayWa r.e. "BayWa r.e. und Meyer Burger arbeiten schon seit langem in Europa zusammen, um Innovationen im Bereich der Erneuerbaren Energien voranzutreiben, und wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche Zusammenarbeit in den USA fortzusetzen. Durch den Abnahmevertrag unterstützen wir auch den Ausbau der PV-Produktion in Europa. Der enorme Anstieg der Nachfrage nach Erneuerbaren Energien bietet die Chance für eine regionale Diversifizierung der Solar-Lieferketten, und diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt hin zu einer diversifizierten und ambitionierten PV-Wertschöpfungskette in den kommenden Jahren. Dadurch wird die Branche der Erneuerbaren Energien auch widerstandsfähiger." Meyer Burger schliesst derzeit den Bau der 2 GW Produktionsstätte für Hochleistungs-Solarmodule ab. Die Anlage wird zum Ausbau der US-amerikanischen Solarindustrie beitragen und über 500 qualifizierte Arbeitsplätze in der Produktion schaffen. Meyer Burgers proprietäre Heterojunction-Zelltechnologie und patentierte SmartWire-Modultechnologie ermöglichen die Produktion von qualitativ hochwertigen Solarmodulen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BayWa r.e. in den USA, die uns die Chance bietet, die Produktion von technologisch führenden, schadstofffreien und nach hohen ethischen und sozialen Standards gefertigten Hochleistungs-Solarmodulen schnell voranzubringen", sagt Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger. "Mit unserem beschleunigten Ausbau unterstützen wir die lokale und nachhaltige Produktion im Bereich Solarenergie, einer der wichtigsten Energiequellen der Zukunft." Nach der Verabschiedung des Inflation Reduction Act in den USA zielt dieses gemeinsame Engagement darauf ab, die heimische Produktion voranzutreiben, lokale Arbeitsplätze zu schaffen und eine nachhaltige Solarindustrie zu fördern.

Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). Über BayWa r.e. AG (BayWa r.e.) r.e.think energy - wir denken Energie neu - wie sie produziert, gespeichert und am besten genutzt werden kann, um die globale und für die Zukunft unseres Planeten unerlässliche Energiewende umzusetzen. Wir sind ein weltweit führender Entwickler, Dienstleister, PV-Grosshändler und Anbieter von Energielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Wir haben über 5 GW Anlagenleistung ans Netz gebracht und betreuen Anlagen mit einer Leistung von über 10 GW. Als unabhängiger Stromerzeuger verfügen wir über ein wachsendes Energiehandelsgeschäft. In Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der ganzen Welt bietet BayWa r.e. massgeschneiderte Lösungen für erneuerbare Energien. Indem wir unsere Betriebsaktivitäten CO 2 -neutral gestalten, werden wir unseren eigenen Ansprüchen in Sachen Nachhaltigkeit gerecht. Wir gestalten die Zukunft der Energiebranche aktiv mit und setzen uns tagtäglich für ein integratives, auf Gleichberechtigung und Diversität beruhendes Arbeitsumfeld ein. Unsere Anteilseigner sind BayWa AG, ein weltweit erfolgreiches Unternehmen mit einem Umsatz von über 27,1 Milliarden Euro und Energy Infrastructure Partners, Marktführer im Bereich Energieinfrastruktur.



