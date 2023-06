DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio erneut mit deutlichen Aufschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Während die Börse in Tokio erneut deutlichere Aufschläge verzeichnet, halten sich die Anleger an den meisten anderen Aktienmärkten eher zurück.

Im Fokus steht die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (20 Uhr MESZ). Nachdem die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten wie erwartet gesunken sind, wird am Markt fest davon ausgegangen, dass die Fed eine Zinserhöhungspause einlegen wird. Unsicherheit besteht indessen darüber, wie lange diese andauern wird, angesichts einer Inflation, die weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed liegt.

Die Daten zu den US-Verbraucherpreisen könnten eine Pause bei den Zinserhöhungen der Fed sicherstellen und geben den Aktienmärkten auf breiter Front Auftrieb, so Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets.

In Tokio setzt der Nikkei-Index mit Aufschlägen von 1,3 Prozent seine seit Freitag anhaltende Aufwärtsbewegung weiter fort. Markteilnehmer verweisen auf ein risikofreudiges Sentiment gestützt von den positiven US-Inflationsdaten und der Erwartung, dass die Bank of Japan am Freitag an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten wird. Leichter Rückenwind kommt auch von einem moderat schwächeren Yen, wovon Aktien von Export-Unternehmen profitieren.

An den chinesischen Börsen halten sich die Anleger mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank jedoch eher zurück. In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent leichter, nachdem er im frühen Handel moderate Aufschläge verzeichnet hatte. Auf dem chinesischen Festland legt der Schanghai-Composite um 0,2 Prozent zu.

Etwas stützend wirkt die Erwartung, dass die chinesische Notenbank weitere Zinsen senken könnte, nachdem sie am Vortag den siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte auf 1,9 Prozent heruntergenommen hatte. Am Markt wird nun erwartet, dass die People's Bank of China (PBoC) in den kommenden Tagen auch die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) und die Loan Prime Rate (LPR) senken könnte. Jedoch gibt es auch Bedenken, ob dies ausreichen wird, um die Verlangsamung der Wirtschaftserholung in China aufzuhalten.

Auch an der Börse in Südkorea bleiben die Anleger vorsichtig. Der Kospi gibt 0,5 Prozent nach. Die Börse in Sydney notiert indessen 0,1 Prozent im Plus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.149,10 +0,1% +1,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.433,08 +1,3% +24,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.624,09 -0,5% +17,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.241,58 +0,2% +4,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.510,92 -0,1% -1,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.211,89 +0,7% -1,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.384,46 +0,3% -7,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:38 % YTD EUR/USD 1,0787 -0,0% 1,0790 1,0804 +0,8% EUR/JPY 151,09 -0,1% 151,29 150,78 +7,6% EUR/GBP 0,8555 -0,0% 0,8555 0,8593 -3,3% GBP/USD 1,2610 -0,0% 1,2613 1,2572 +4,3% USD/JPY 140,05 -0,1% 140,22 139,55 +6,8% USD/KRW 1.276,82 +0,7% 1.267,78 1.272,82 +1,2% USD/CNY 7,1641 -0,1% 7,1681 7,1483 +3,9% USD/CNH 7,1706 -0,0% 7,1730 7,1592 +3,5% USD/HKD 7,8308 -0,0% 7,8332 7,8335 +0,3% AUD/USD 0,6768 +0,0% 0,6765 0,6785 -0,7% NZD/USD 0,6153 +0,1% 0,6149 0,6154 -3,1% Bitcoin BTC/USD 25.995,50 +0,6% 25.844,20 26.110,40 +56,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,43 69,42 +0,0% +0,01 -13,0% Brent/ICE 74,39 74,29 +0,1% +0,10 -11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.948,80 1.943,77 +0,3% +5,04 +6,9% Silber (Spot) 23,84 23,68 +0,7% +0,16 -0,5% Platin (Spot) 984,60 981,50 +0,3% +3,10 -7,8% Kupfer-Future 3,83 3,83 -0,0% -0,00 +0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2023 00:41 ET (04:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.