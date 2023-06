The following instruments on XETRA do have their first trading 14.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.06.2023Aktien1 CA08916W1059 Big Gold Inc.2 FR001400HMK8 Vergnet S.A.Anleihen1 XS2623221228 Daimler Truck International Finance B.V.2 XS2623129256 Daimler Truck International Finance B.V.3 FR001400ION6 Wendel SE4 IT0005547408 Italien, Republik5 XS2634690114 Stellantis N.V.6 DE000DD5A3N4 DZ BANK AG7 USC17988AA17 Canadian Imperial Bank of Commerce8 IT0005549396 Credit Agricole Italia S.p.A.9 FR001400IKW5 Frankreich, Republik10 US404280DX45 HSBC Holdings PLC11 US80282KBG04 Santander Holdings USA Inc.12 XS2636425626 Swedbank AB13 DE000HLB4892 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale