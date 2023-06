Die aktuell längste Serie: Stratec Biomedical mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 18.28%) - die längste Serie dieses Jahr: CTS Eventim 12 Tage (Performance: 16.49%). Tagesgewinner war am Dienstag Nikola mit 19,27% auf 0,91 (399% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 68,63% - es war der 2. Tagessieg 2023, Rang 19 im BSN Watchlist) vor EHang mit 17,92% auf 13,95 (253% Vol.; 1W 26,93%) und Manchester United mit 17,59% auf 21,46 (703% Vol.; 1W 25,50%). Die Tagesverlierer: CTS Eventim mit -7,50% auf 59,85 (548% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,62%), Tele Columbus mit -6,76% auf 0,69 (57% Vol.; 1W -7,38%), Klondike Gold mit -6,36% auf 0,05 (0% Vol.; 1W 0,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (50310,05 Mio.), ...

