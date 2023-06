Die Krise im regionalen Bankensektor in den USA hat gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass eine Bank in Schwierigkeiten gerät. Um für den Krisenfall gewappnet zu sein und die Solidargemeinschaft zu stärken, wollen die Genossenschaftsbanken, zu denen die Volksbanken und Raiffeisenbanken gehören, über Anpassungen an ihrem Sicherungssystem abstimmen. Die Abstimmung findet schon heute statt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...