Nach den US-Verbraucherpreisen steht heute Abend mit dem Fed-Zinsentscheid das nächste Highlight an. Setzt der Dax seinen gestrigen Aufwärtsdrang fort oder sorgt die Fed für eine Verschnaufpause an den Aktienmärkten? Am Mittwoch versprühte der deutsche Leitindex bereits zur Börseneröffnung gute Laune. Nach einem Aufwärts-Gap von 120 Punkten fiel das Börsenbarometer zwar zurück, doch die US-Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...