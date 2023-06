Die Uniper-Aktie bleibt weiter fest in der Hand weniger Spekulanten. Neues Material für ihre Aktivitäten erhalten sie nun ausgerechnet vom Unternehmen selbst. Finanzchefin Jutta Dönges, die bereits in der Vergangenheit mit ihren Äußerungen für Furore gesorgt hat, hat der Börsen-Zeitung ein ausführliches Interview gegeben. Darin stellt sie etwas interessantes in Aussicht.Uniper, voriges Jahr vom deutschen Staat vor der Pleite gerettet, hat ein Problem. Aus Absicherungsgeschäften hat das Unternehmen ...

