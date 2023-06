Glambou Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Glambou erzielt hohes Umsatzwachstum



14.06.2023 / 09:00 CET/CEST





PRESSEMITTEILUNG Zürich, 14. Juni 2023 Glambou erzielt hohes Umsatzwachstum Umsatzsteigerung von knapp 40% im Geschäftsjahr 2022

Online-Kanäle tragen bereits über 1/3 zum Gesamtumsatz bei

Mittelfristiges Umsatzziel von über CHF 100 Millionen Das Schweizer Schmuckunternehmen Glambou Holding AG (Glambou) setzte seinen Expansionskurs im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich fort. Der Umsatz nahm währungsbereinigt um knapp 40% zu, trotz allgemeiner Kaufzurückhaltung im wichtigen Markt Deutschland. Durch neue Standorte und deutliche Zuwächse auf den bestehenden Flächen konnte der Umsatz im Retailgeschäft um über 20% gesteigert werden, die Umsätze der Onlinekanäle (Webshop und Marktplätze) konnten nach einer Verdopplung im Vorjahr, und trotz «Post-Corona Effekten», um über 40% gesteigert werden. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Glambou mit weiterhin zweistelligen Wachstumsraten bei gleichzeitigem Fokus auf operative Verbesserungen und Profitabilitätssteigerungen. Glambou ist gut aufgestellt für weiteres Wachstum und etabliert sich Schritt für Schritt als führende Plattform für Designerschmuck in der DACH-Region. Glambou setzt dabei auf eine Plattformstrategie mit einem kuratierten Online-Marktplatz und punktueller physischer Präsenz in führenden Warenhäusern und in gut frequentierten Einkaufslagen. Dabei werden über die Plattform sowohl Eigenmarken vertrieben als auch angesagte Designer Schmucklabels. In den vergangenen Jahren unternahm Glambou wegweisende Schritte wie Partnerschaften mit Luxuskaufhäusern, neue Schmuckkollektionen mit namhaften InfluencerInnen oder den Einstieg in den Piercing-Markt durchgeführt. Bernd Stadlwieser, Delegierter des Verwaltungsrats der Glambou Holding AG, sagt: «Das hybride Plattformmodell ist einzigartig im Schmuckvertrieb und hat enormes Potenzial. Obwohl unser Fokus die nächsten Monate auf der DACH-Region bleibt, ist das Modell wie geschaffen für eine Expansion in andere Märkte, da es durch den Plattformansatz dynamisch auf regionale Einflüsse anpassbar ist.» Kontakt Glambou: Medienkontakt: Glambou Holding AG Dynamics Group

Bernd Stadlwieser, Delegierter des VR Philippe Blangey

contact@glambou.com prb@dynamicsgroup.ch

www.glambou.com www.dynamicsgroup.ch Über Glambou Glambou Holding AG ist ein wachsendes Unternehmen aus der Schweiz mit Sitz in Zug, das einen Multi-Marken Online-Marktplatz für Designerschmuck sowie mehrere Shop-in-Shops in Premium-Kaufhäusern in DACH betreibt. Glambou AG, eine Tochtergesellschaft der Glambou Holding AG, ist ein kuratierter Marktplatz für Schmucklabels mit hochwertigen und stylischen Produkten mit individuellem Anspruch. Die Glambou Gruppe wird operativ vom Delegierten des Verwaltungsrats Bernd Stadlwieser (Delegierter des Verwaltungsrats, ehemaliger Group CEO von Thomas Sabo und der MCH Group) und Christian Glaser, CFO, geführt. Der Verwaltungsrat besteht aus Andrin Schaerli (Präsident des Verwaltungsrats, Managing Partner des Family Office Lakeshore Group aus Zürich), Bernd Stadlwieser und Sebastian Erasmus (Ex-CEO der Berliner Mediaagentur Leverate).



