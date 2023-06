Gefunden wurde das älteste Gold der Menschheit in Varna an der bulgarischen SchwarzmeerküsteEs handelt sich um eine große Grabstätte. Sie gilt als eine der wichtigsten Stätten der Geschichte. Der Goldschatz, der dort in den 1970er Jahren entdeckt wurde, stammt aus der Zeit zwischen 4.600 und 4.200 vor Christus und er enthält rund 3.000 Goldartefakte. Knapp 300 Gräber konnten bisher ausgemacht werden. Dabei war eines besonders außergewöhnlich, denn es beherbergte einen Herrscher oder Anführer. So ...

