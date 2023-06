Der Maschinenbauer hat den Gewinn im vergangenen Jahr trotz schwieriger Marktlage gesteigert und will dieses Niveau im laufenden Geschäftsjahr halten. Der Umsatz legte, auch dank Preissteigerungen, um 12 % auf 2,43 Mrd. Euro zu, die bereinigte operative Rendite stieg um knapp zwei Prozentpunkte auf 7,2 %. Inzwischen erholt sich der wichtige Einzelmarkt China von der Schwäche während der Corona-Krise, allerdings steigen auch die Kosten weiter. Da das Marktumfeld daher herausfordernd bleibt, rechnet das Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis in diesem Jahr mit dem Vorjahresniveau. Wegen steigender Kosten, niedriger Profitabilität und mit zuletzt 72 Mio. Euro zu geringer liquider Mittel kündigte man nun ein "Wertsteigerungsprogramm" an. Eine Summe und Details zu Einsparungen wurden aber bislang nicht genannt. Das Ziel ist, die Finanzkraft des Unternehmens weiter zu steigern und Investitionen in Wachstumsbereiche zu erhöhen. Neben dem Kerngeschäft Druckmaschinen will man neue Märkte erschließen, wie bereits mit Wallboxen zum Laden von Elektroautos geschehen. Es geht um Geschäftsmöglichkeiten, die zu den Einsatzfeldern des Konzerns Maschinenbau, Elektronik und Software sowie zur Marke passen - auch Zukäufe sind möglich. Das ist durchaus ein Hebel - muss aber auch finanziell darstellbar sein!



