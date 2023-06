DJ USA warnten Ukraine vor einem Anschlag auf Nord-Stream - Kreise

Von Bojan Pancevski, Drew Hinshaw, Joe Parkinson und Warren P. Strobel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die CIA hat die ukrainische Regierung im vergangenen Sommer vor einem Anschlag auf die Nord Stream-Gaspipelines gewarnt, nachdem sie detaillierte Informationen über ein ukrainisches Komplott zur Zerstörung der wichtigen Energieverbindung zwischen Russland und Europa erhalten hatte. Die Warnung an Kiew sei im Juni übermittelt worden, der Hinweis an den US-Geheimdienst sei vom militärischen Nachrichtendienst der Niederlande gekommen, sagten informierte Personen.

Die CIA habe die Warnung zwar ernst genommen, bezweifelte aber, dass die Ukraine in der Lage sei, einen solchen Angriff durchzuführen, bei dem Sprengladungen tief in Ostsee platziert werden müssten.

Erste Informationen vom Juni 2022 deuteten darauf hin, dass das Sabotageteam dem Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte, General Valeriy Zaluzhniy, unterstellt war, wie mit den Informationen vertraute Personen berichteten. Diese Hypothese wurde später von Ermittlern in mindestens zwei europäischen Ländern heruntergespielt, die in Betracht zogen, dass ein anderer ukrainischer Kommandeur die Operation geleitet haben könnte. Das Büro von Zaluzhniy reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Wochen später, am 26. September, wurden die Pipelines gesprengt. Die Ukraine hat vehement bestritten, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben. Beamte des niederländischen Militärgeheimdienstes hatten die CIA informiert, dass ein ukrainisches Sabotageteam eine Yacht an der Ostseeküste mieten und ein Team von Tauchern einsetzen wollte, um Sprengstoff entlang der vier Rohre der Nord Stream 1- und 2-Pipelines anzubringen.

Anschlagspläne nach Nato-Übung

Der Plan war, den Anschlag nach der NATO-Übung "Baltic Ops" auszuführen, die in dem Gebiet oberhalb der Pipelines stattfand und am 17. Juni endete, sagten europäische Geheimdienstmitarbeiter.

Die CIA benachrichtigte umgehend eine Gruppe verbündeter Länder, darunter auch Deutschland, wo die Pipelines in Mecklenburg-Vorpommern enden, im Juni 2022. Andere Länder entlang der Ostseeküste wurden ebenfalls gewarnt, wenn auch nicht unbedingt in allen Details.

CIA-Agenten fragten ihre Kollegen in Kiew, ob sie einen Angriff planten. Wie die Ukrainer reagierten, konnte nicht geklärt werden. Einem US-Beamten zufolge erhielt die CIA daraufhin die Information, dass die Ukraine den ursprünglichen Plan aufgegeben habe.

Im Spätsommer informierte die CIA Deutschland und andere verbündete Staaten, dass die Bedrohung durch eine solche Operation zurückgegangen sei, da die USA nicht mehr glaubten, dass Kiew einen solchen Angriff durchführen würde, sagten europäische Beamte, die diese Einschätzung erhalten hatten oder darüber informiert worden waren.

Im darauffolgenden Monat wurden drei der vier Hauptrohre der Nord Stream-Pipeline durch eine Reihe gewaltiger Unterwasserexplosionen zerstört.

Der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andriy Chernyak, bestritt eine Beteiligung der Ukraine an den Explosionen, als er am Dienstag nach der Kontaktaufnahme der CIA gefragt wurde. Und der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij sagte kürzlich in einem Interview mit der deutschen Bild-Zeitung: "Ich glaube, dass unser Militär und unser Geheimdienst das nicht getan haben, und wenn jemand das Gegenteil behauptet, möchte ich, dass er uns die Beweise zeigt."

Wusste Berlin von den Anschlagsplänen?

Die Enthüllungen scheinen zu zeigen, dass der US-Geheimdienst - ebenso wie mehrere westliche Regierungen - seit Monaten wusste, dass die ukrainische Regierung die Sabotage der Pipeline plante, und dass diese Regierungen sie nach dem Anschlag unter Verschluss hielten. Bei einem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen im Oktober erklärte CIA-Direktor William Burns, dass die vorliegenden Beweise nicht auf Russland hindeuteten. Auf die Frage, ob es die Ukraine gewesen sei, sagte er: "Ich hoffe nicht", erinnert sich ein bei dem Treffen anwesender Beamter.

Westliche Vertreter, unter anderem in den USA und Deutschland, haben erklärt, sie vermuteten, dass eine "pro-ukrainische Gruppe" die Sabotage ausgeführt hat.

Einige Details der CIA-Warnung, einschließlich der Rolle des niederländischen Militärgeheimdienstes bei der Unterrichtung der CIA, wurden am Dienstag von einem Medienkonsortium unter der Leitung der Tageszeitung Zeit veröffentlicht

Vergangene Woche berichtete das Wall Street Journal, dass deutsche Ermittler Beweise prüfen, die darauf hindeuten, dass ein ukrainisches Sabotageteam Polen, einen EU-Nachbarn und NATO-Verbündeten, als Drehscheibe für die Logistik und Finanzierung des Anschlags im vergangenen Jahr genutzt hat. Die Ermittler haben weder die polnische Regierung noch einzelne Personen in Polen der Beteiligung beschuldigt.

Zuvor hatte das Journal berichtet, dass die Verantwortlichen laut Erkenntnisse deutscher Ermittler die 15 Meter lange Segelyacht Andromeda über ein Warschauer Reisebüro gemietet haben, um Bomben entlang der Pipelines zu platzieren. Die Passagiere brachten das Boot ungereinigt zurück, so dass die Ermittler Fingerabdrücke und Sprengstoffspuren sicherstellen konnten - sowie DNA, die sie mindestens einem ukrainischen Soldaten über seinen in Deutschland lebenden Sohn zuzuordnen versuchten.

