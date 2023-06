Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute entscheidet die US-Notenbank darüber, ob es eine Zinspause geben wird oder nicht, so die Analysten der Helaba.Die große Mehrheit der Marktteilnehmer halte dies für wahrscheinlich und die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise in den USA hätten daran nicht mehr viel geändert. Der Rückgang der Gesamtinflation auf +4,0% und der Kern-Teuerungsrate auf +5,3% habe den Rentenmarkt aber nur kurzzeitig unterstützt, nachdem dieser zuvor leicht unter Druck gekommen sei. Der Euro habe zulegen können, ebenso wie die Kurse an den Aktienmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...