Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nachfrage nach Covered Bonds ist weiterhin stabil, so die Analysten der DekaBank.Der hohe Zufluss an Neuemissionen könne problemlos platziert werden, die Neuemissionsprämien hätten nur minimal zugelegt. Zuletzt seien Emittenten auch wieder mit längeren Laufzeiten auf den Markt gekommen, die ebenfalls auf große Nachfrage gestoßen seien. Dennoch könnten die Risikoaufschläge in der zweiten Jahreshälfte etwas unter Aufwärtsdruck geraten, wenn die EZB ihre Ersatzkäufe endgültig einstelle und erstmals seit fast einem Jahr auch wieder neue Covered Bonds von italienischen Emissionshäusern auf den Markt gebracht würden. Bisher hätten diese ihre Anleihen fast ausschließlich für den Selbstbehalt als Deckung bei der EZB genutzt und seien zusätzlich aus regulatorischen Gründen nicht auf dem handelbaren Markt erschienen. Nach dem zuletzt sehr illiquiden Handel italienischer Covereds werde hier zunächst ein neuer Gleichgewichtsspread gefunden werden müssen. Pfandbriefe dürften dagegen stabiler bleiben. (Volkswirtschaft Prognosen Juni 2023) (14.06.2023/alc/a/a) ...

