Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Monatlich werden in den USA netto Arbeitsplätze geschaffen, sodass die Arbeitslosenquote auf einem sehr tiefen Niveau liegt und die Lohnsteigerungen hoch ausfallen, so die Analysten der Helaba.Zudem sei die Kerninflation ungeachtet des jüngsten Rückgangs weiterhin als dynamisch zu bezeichnen. Die US-Wirtschaft sei zuletzt aber nur noch moderat gewachsen und die bisher beschlossenen Zinserhöhungen im Umfang von 5%-Punkten dürften ihre volle Wirkung wohl erst in den nächsten Monaten und Quartalen entfalten. Insofern werde es zunehmend zu einer Gratwanderung für die FED, den Arbeitsmarkt und die Lohn- und Inflationsentwicklungen zu dämpfen, die Wirtschaft aber nicht in eine tiefe Rezession zu führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...