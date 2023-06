In die typischen Wasserstoff-Aktien kommt wieder richtig Bewegung. Vor allem in den USA und Kanada sind die üblichen Verdächtigen in den vergangenen Handelstagen um gut 20% angesprungen. Währenddessen dümpelt allerdings Nel vor sich hin. Was sind die Gründe? Vor allem konnten die Urgesteine Plug Power und Ballard Power mit starken News auf sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...