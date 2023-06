Fast schon euphorische Anleger erwarten heute eine Zinspause der US-Notenbank Fed. Deshalb sollte allein diese Entscheidung nicht wirklich die Kurse bewegen. Was allerdings die Zeit danach angeht und hier insbesondere den Termin der nächsten Sitzung im Juli, darüber gehen die Meinungen an der Börse auseinander. Genau in diesem Punkt liegt heute Abend das Potenzial für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...