DJ AR-Chef Plattner will bis zu 1,46 Mio SAP-Aktien verkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der noch bis zur Hauptversammlung 2024 amtierende SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner will bis Mitte 2024 knapp 1,46 Millionen Aktien des Softwarekonzerns verkaufen. Auf Basis des aktuellen Kurses von rund 125 Euro errechnet sich ein Volumen von gut 180 Millionen Euro. Die Aktien stammen aus dem Bestand der Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG, wie es in einer Pflichtmitteilung heißt. Ihre Zahl entspricht etwa 0,12 Prozent der ausstehenden SAP-Aktien.

Danach hat die Plattner-Gesellschaft mit einer als Kommissionärin handelnden Bank einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Der Verkauf kann danach bereits an diesem Mittwoch beginnen und soll bis spätestens 15. Juli kommenden Jahres laufen. Bis 13. Dezember sollen zwischen 40 und 60 Prozent des angepeilten Gesamtvolumens abgewickelt sein.

SAP-Gründer Plattner, der seit 2003 an der Spitze des Aufsichtsrats steht, tritt im Mai 2024 aus dieser Rolle ab, nachdem die mehrjährige und offenbar schwierige Suche nach einem Nachfolger doch noch erfolgreich war. Punit Renjen (62), bis Ende vergangenen Jahres Global CEO von Deloitte, ist bereits in den Aufsichtsrat gewählt worden und wird dann im kommenden Jahr die Rolle des dann 80-jährigen übernehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2023 04:18 ET (08:18 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.