MG Motor bietet in Deutschland gemeinsam mit Arval ein Auto-Abo an. Als erstes Modell steht der MG4 Electric des Modelljahres 2023 in der Luxury-Variante für 499 Euro monatlich bereit. Das Abo ist ab sofort über die Website von MG Motor Deutschland verfügbar. Der chinesische Hersteller gibt an, bei dem Angebot namens MG Auto Abo powered by Arval vor allem "die kurz- und mittelfristige Mobilität" im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...