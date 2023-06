Beide Rohstoffe werden in den Batterien von Elektrofahrzeugen verwendetZwar bestehen Unsicherheiten, was das Wirtschaftswachstum in China und in den Schwellenländern anbelangt, dennoch geht Moody's Investor Service von verbesserten Bedingungen für die weltweite Metall- und Bergbauindustrie aus. Die Fundamentaldaten für wichtige Rohstoffe sehen gut aus, ebenso wie Aktivitätsindikatoren in China und anderen bedeutenden Volkswirtschaften. Die Nachfrage nach Batteriemetallen wie Nickel oder Kobalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...