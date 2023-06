München (ots) -- LG Energy Solution wird vom Batterielieferanten zum umfassenden Systemanbieter und verbessert so seine Position auf dem Markt.- Unter "Change Your Energy, Charge Your Life" stellt LGES dieses Jahr seine neue Marke enblock zusammen mit einer Palette von ESS-Produkten für den Hausgebrauch und den Netzbetrieb vor.LG Energy Solution (LGES; KRX: 373220), einer der weltweit führenden Hersteller fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien, gibt auf der ees Europe 2023, Europas größter und vielfältigster Messe und Konferenz für Batterien und Energiespeichersysteme, die Einführung eines neuen Speichersystems für Privathaushalte bekannt. Es trägt den Markennamen enblock und erscheint zusammen mit mehreren neuen ESS-Produkten für Privathaushalte und den Netzbetrieb.Auf der ees Europe 2023, die vom 14. bis 16. Juni auf der Messe München stattfindet, werden erstklassige elektrische Energiespeichersysteme aus der ganzen Welt präsentiert. Unter "Change Your Energy, Charge Your Life" stellt LGES innovative Batterieprodukte vor, darunter zwei neue Heimspeicher-Modelle der Marke enblock, ein neues Hybrid-Wechselrichtersystem, eine neue Containerlösung mit fortschrittlichen LFP-Zellen und ein S-Frame pack."Die ESS-Division von LG Energy Solution hat es sich zum Ziel gesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte zu verbessern, indem sie neue Produkte auf Basis von LFP-Batterien auf den Markt bringt, die sich durch ihre Energiedichte und Effizienz auszeichnen", so Seungse Chang, Leiter der ESS-Batterie-Division von LG Energy Solution.Live-Produktdemonstration für Installateureenblock bedeutet "Energie" plus "Block" und steht für einen Raum, der Energie enthält - das fasst das Ziel von LGES, ein Höchstmaß an Energielösungen zu liefern, perfekt zusammen. Als primäre Energiequelle im Haus wird LG Energy Solution enblock die Nachhaltigkeit verbessern, weil es einen ununterbrochenen Zyklus von Energieaufnahme, -speicherung und -abgabe ermöglicht. Auf der Veranstaltung bereitete LGES eine spezielle Live-Produktdemonstration und -präsentation vor, die Installateuren wertvolle Einblicke in die neuen enblock-Lösungen bot.Der mit Spannung erwartete LG Energy Solution enblock E-Heimspeicher ist ein hochmodernes Energiespeichersystem für Privathaushalte, das sich durch eine einfache Installation auszeichnet und mit den fortschrittlichen LFP-Batteriemodulen ausgestattet ist. LGES stellt optimierte LFP-Batterien her, indem es die Energiedichte, Haltbarkeit und Qualität verbessert. Darüber hinaus gewährleisten strenge Design- und Prozesskontrollen eine qualitativ hochwertigere Massenproduktions-Qualität der Batterien im Vergleich zu den bestehenden LFP-Batterien auf dem Markt.enblock E und enblock S mit Spannung erwartetDer LG Energy Solution enblock E ist eine nahtlose Lösung mit der Option, entweder vier Module (12,4kWh) in einem einzigen Schrank zu verwenden oder diesen auf fünf Module (15,5kWh) zu erweitern, wenn zusätzliche Kapazität benötigt wird. Dieses vielseitige Angebot, das in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommt, ist maßgeschneidert für Hausbesitzer. Das kompakte, schrankähnliche System bietet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich flexible Installationsmöglichkeiten und eröffnet eine mühelose Erweiterung der Batteriekapazität durch Hinzufügen des Moduls, um den steigenden Energiebedarf zu decken.Bei der Variante LG Energy Solution enblock S handelt es sich um ein stapelbares Energiespeichersystem für Privathaushalte. Es wurde von LGES so konzipiert, dass es mit den Wohnungseinrichtungen der Nutzer perfekt harmoniert. Das kundenfreundliche Produkt ist sowohl als freistehende als auch als wandmontierte Version erhältlich. Nutzer haben die Möglichkeit, die Batteriekapazität nach der Erstinstallation zu erweitern, indem sie drei (10,6 kWh), vier (14,1 kWh) oder fünf (17,7 kWh) Packs einbauen. Das Modell soll in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen.Skalierbarkeit und einfache Installation stehen im FokusDas neue Hybrid-Wechselrichtersystem, das voraussichtlich im dritten Quartal 2023 für europäische Haushalte erhältlich sein wird, ermöglicht eine mühelose Installation und Inbetriebnahme von LGES-Batterien und LGES-Wechselrichtern. Es ist sowohl in Hochspannungs- (HV) als auch in Niederspannungs- (LV) Konfigurationen erhältlich. Die HV-Option, die zuerst in Spanien und Italien eingeführt wurde, kombiniert 400-V-Prime-Batterien (9,6 kWh, 16 kWh) mit Hybrid-Wechselrichtern (5 kW, 6 kW) für Systeme mit hohem Energieverbrauch und hoher Leistung. Die LV-Option verbindet einen Hybrid-Wechselrichter mit bis zu zwei parallel geschalteten 48V-Batterien (5,9 kWh, 8,8 kWh, 11,7 kWh) und bietet eine maximale Kapazität von 23,4 kWh.Mit der dazugehörigen Überwachungs- und Service-App profitieren Installateure von einem vereinfachten Installationsprozess, während Kunden Zugang zu Echtzeitdaten zur Solarenergieproduktion und den Energieverbrauch im Haus erhalten. Hausbesitzer können außerdem bequem über eine einzige Anlaufstelle auf alle Dienstleistungen zugreifen. Eine umfassende 10-Jahres-Garantie von LGES deckt sowohl die Batterie als auch den Wechselrichter ab."Wir nutzen unsere umfassende Erfahrung und eigenen Technologien. Auf dem ESS-Markt für Privathaushalte haben wir unsere Produktpalette um ein neues Hybrid-Wechselrichtersystem und andere innovative Produkte wie LG Energy Solution Prime, LG Energy Solution FLEX und LG Energy Solution enblock erweitert. Wir möchten ein vielfältiges Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten bereitstellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden, wobei der Schwerpunkt auf Skalierbarkeit und einfacher Installation liegt", erklärt Seungse Chang.Die neue Containerlösung mit fortschrittlichen LFP-Zellen ist ein werkseitig montiertes Produkt, das eine einfache Installation ermöglicht. Es hat einen Wettbewerbsvorteil bei der Messung des Ladezustands (SOC). Ein hochentwickelter Algorithmus gestattet den SOC im Vergleich zum Wettbewerb genauer anzugeben und verhindert so Schäden durch Überladung oder Überentladung.Neuer S-Frame pack sorgt für mehr SicherheitDer neu auf den Markt gebrachte S-Frame pack, der auf NCM-Batterien basiert, erhöht die Sicherheit, indem er proaktiv thermische Ereignisse verhindert. Der S-Frame pack mit seiner außergewöhnlichen Sicherheit unter den NCM-basierten Produkten wurde als Finalist für den ees AWARD 2023 ausgewählt.Am Messestand von LG Energy Solution (Halle B1, 410) können sich die Besucher über die hochmoderne Batterie- und Energiespeichertechnologie des Unternehmens informieren. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf den Zellbatterien, mit speziellem Fokus auf NCM- und LFP-Batterien. LG Energy Solution wird außerdem seine Hochspannungsregalsysteme, USV-Batterien und LG Energy Solution FLEX Home ESS vorstellen.Produktbilder finden Sie unter https://news.lgensol.com/media-library/images/.# # #Über LG Energy SolutionLG Energy Solution (KRX: 373220), eine Ausgründung von LG Chem, ist ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobilitätslösungen, IT und Energiespeichersysteme. Mit 30 Jahren Erfahrung in revolutionärer Batterietechnologie und umfassender Forschung und Entwicklung (F&E) ist das Unternehmen mit über 25.000 Patenten im Bereich Batterien der weltweit größte Patentinhaber. Sein globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa, Asien und Australien erstreckt, umfasst Batteriefabriken, die als Joint Ventures zusammen mit großen Automobilherstellern wie General Motors, Stellantis N.V., der Hyundai Motor Group und Honda Motor Co. Ltd. errichtet wurden. Als Vorreiter für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen hat sich LG Energy Solution zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 einen CO2-neutralen Betrieb zu erreichen und gleichzeitig den Wert des gemeinsamen Wachstums und die Förderung einer vielfältigen und integrativen Unternehmenskultur in den Vordergrund zu stellen. Hier erfahren Sie mehr: https://news.lgensol.com.Über LG Energy Solution's ESS DivisionSeit Beginn der Massenproduktion von ESS-Batteriezellen im Jahr 2015 bietet LG Energy Solution komplette ESS-Lösungen an - von Zellen, Packs/Racks und Gehäusen bis hin zu Batteriemanagementsystemen. Die ESS-Produktpalette von LG Energy Solution deckt alle Anwendungen der Branche ab, darunter Stromnetze, ESS für Privathaushalte sowie ESS für den gewerblichen und industriellen Einsatz. LG Energy Solution erwarb NEC im Jahr 2021 und gründete bald darauf den Systemintegrator LG Energy Solution Vertech mit Sitz in den USA.