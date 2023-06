Die UBM plant die Emission einer Grünen Anleihe. Der Green Bond soll eine Laufzeit von vier Jahren (2023-2027) haben, sowie eine Verzinsung von 7 Prozent p.a. und eine Stückelung von 500,00 Euro. Das Emissionsvolumen soll bis zu 50 Mio. Euro betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro. Das Volumen wird sich laut UBM insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die UBM-Anleihe 2018-2023 richten. Nach Abschluss des Umtauschangebots soll der Green Bond im verbleibenden Ausmaß des Gesamtnominales in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden. Interessierte Anleger können den Green Bond in der Zeit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...