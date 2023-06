Die Bank of Japan ist die einzige große Notenbank, die weiter eine ultralaxe Geldpolitik betreibt - und das hat eine massive Rally beim Nikkei ausgelöst. Dabei ignoriert die Bank of Japan eine Inflation von derzeit 3,5% - und kauft weiter Anleihen, betreibt also das klassische "Quantitative Lockerung". Der Aktienmarkt in Japan handelt nun nur noch ...

