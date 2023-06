Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die indische Notenbank hat erwartungsgemäß auf ihrer Juni-Sitzung den Leitzins unverändert bei 6,5% gelassen, so die Analysten der DekaBank.Zwar habe sie sich bemüht, Wachsamkeit gegenüber bestehenden Inflationsgefahren zu demonstrieren, doch eine weitere Zinsanhebung erscheine unwahrscheinlich und eine erste Senkung dürfte spätestens Anfang nächsten Jahres erfolgen. Der Inflationsdruck habe in den vergangenen Monaten deutlich abgenommen. Im Mai habe die Inflationsrate bei 4,3% gelegen. Noch im Februar habe sie bei 6,4% und damit außerhalb des Toleranzbands (2% bis 6%) gelegen. Es erscheine allerdings wahrscheinlich, dass sich der Inflationsrückgang nicht weiter fortsetze. Die Zentralbank erwarte, dass sich die Inflationsrate in den kommenden Monaten um die 5% bewegen werde. Trotz des gesunkenen Inflationsdrucks könne die Notenbank zunächst abwarten, bevor sie Signale einer Wende zu niedrigeren Leitzinsen sende. Denn die Wirtschaft habe sich im ersten Quartal besser entwickelt als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt sei um 6,1% yoy gestiegen, nachdem der Zuwachs im Vorquartal noch bei 4,5% yoy gelegen habe. Wichtigste Treiber seien die Anlageinvestitionen sowie der Außenbeitrag gewesen. ...

