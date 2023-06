In einem neuen Pilotprojekt erörtern der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, der Ökostromanbieter LichtBlick, das IT-Startup decarbon1ze und der Verteilnetzbetreiber Stromnetz Berlin, wie E-Autofahrer ihren eigenen Stromtarif beim öffentlichen Laden heranziehen können. Fahrer von Elektrofahrzeugen sollen also künftig auch an öffentlichen Ladesäulen nach dem von ihnen gewählten Stromtarif zahlen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...