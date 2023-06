Die Akbank erhöht am 15. Juni die Zinsen für das Festgeld und nimmt damit die Spitzenposition bei Banken mit deutscher EInlagensicherung ein. Die Akbank erhöht am 15. Juni ihren Zinssatz für das Festgeld mit einer Laufzeit von einem Jahr. Ab dann zahlt das Finanzinstitut mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main 3,60 Prozent Zinsen pro Jahr. Zwar ist die Akbank das Nachfolgeinstitut der Akbank T.A.S. Niederlassung Deutschland, der früheren deutschen ...

