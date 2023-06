Während der DAX in den letzten vier Handelswochen weiter zulegen konnte, sackte die Deutsche Telekom-Aktie (WKN: 555750) massiv ab. In kürzester Zeit büßte das Papier der Telekom alle im Laufe des Jahres angefallenen Kursgewinne wieder ein. Gerechtfertigt oder eine Übertreibung? Deutsche Telekom vorgestellt Die Deutsche Telekom mit Hauptsitz in Bonn ist Europas größtes Telekommunikationsunternehmen. Kerngeschäft sind der Betrieb von Fest- und Mobilfunknetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...