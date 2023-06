Bremen (ots) -3nach9 am 16. Juni 2023 um 22.30 Uhr im NDR/Radio Bremen-FernsehenSchwerhörigkeit ist für viele Menschen ein Tabuthema. Sie ziehen sich lieber zurück, als zum Arzt zu gehen. Nicht so Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Günther Beckstein: Er spricht offen über ein kleines graues Kästchen, das ihn wieder hören lässt. Denn das Cochlea-Implantat, zu dem die Vorrichtung gehört, hat ihm sein Gehör zurückgegeben.Christian Lilienweiß aus Scheeßel verlor bereits in jungen Jahren fast vollständig sein Gehör. In einer Talkshow sieht er Günther Becksteins offenen Umgang mit dessen Hörhilfe und entschließt sich zu der Operation, in der eine Elektrode in die Hörschnecke geführt wird. Nach mehr als 30 Jahren Stille kann er nun wieder hören - und erhält dadurch ein neues Leben. Bei 3nach9 werden beide erstmals aufeinandertreffen und sich über ihre Erfahrungen austauschen.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo bei 3nach9 folgende Gäste: Schriftsteller Heinz Strunk, Fußballerin Nia Künzer, Historikerin Brigitte Seebacher, Mediziner Hubert Messner und Orang-Utan-Forscherin Julia Cissewski.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr-Fernsehen.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5533620