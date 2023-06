Steckt Nio in der Krise? Der junge Wilde aus China hat derzeit so schwer zu kämpfen wie zuletzt im 1. Halbjahr 2020. Die Auslieferungen brechen ein und zwingen das defizitäre Unternehmen zu hohen Rabatten.Die Wachstumsraten bei Nio (US62914V1061) haben sich deutlich eingetrübt. Noch im April hatte man angekündigt, dass man nicht in die herrschende Rabattschlacht einsteigen will, nur um Juni dann nachzugeben und die Preise im hohen einstelligen Prozentbereich zu senken. Das überrascht nicht, denn Automobilbauer haben grundsätzlich das Problem hoher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...