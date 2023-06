Die Aktie des Vermögensverwalters DWS (WKN: DWS100) ist mit einem geringen Verlust von -0,3% in den Tag gestartet und steht aktuell bei 31,70 €. Damit hat sie den Einbruch im Februar und März fast wieder vollständig ausgeglichen. Insgesamt stellt sich die Frage, ob ein Investment hier lohnenswert ist. DWS vorgestellt Die DWS Group GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein zur Deutschen Bank gehöriger internationaler Vermögensverwalter. ...

