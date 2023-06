In der kommenden Woche, am 20.06.2023, trifft sich die Branche in Neuss im Crowne Plaza Düsseldorf. Dort findet die AssCompact Wissen Veranstaltung "Forum betriebliche Versorgung" statt. Das Event feiert dieses Jahr übrigens 20-jähriges Jubiläum.Das Forum bV bietet Vermittlerinnen und Vermittlern die Möglichkeit, mit den Ausstellungspartnern der Veranstaltung über aktuelle Entwicklungen und Trends rund um die betriebliche Altersversorgung (bAV), die betriebliche Krankenversicherung (bKV) sowie den ...

