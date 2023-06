Augsburg (www.fondscheck.de) - Die Märkte haben sich in den letzten neun Monaten überraschend robust gezeigt, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im Kommenar zum FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N).Der KI-Boom habe insbesondere das Interesse an Technologieaktien angeheizt - und diese würden die US-Indices dominieren. Nach dem Seuchenjahr 2022 für Big Tech sei der Optimismus zurückgekehrt und Künstliche Intelligenz sei der neue Megatrend in Silicon Valley. Die Einigung zur Schuldenobergrenze, eine Reihe positiver Wirtschaftsdaten sowie die Hoffnung, dass die FED bei ihrem Treffen im Juni vielleicht doch eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen könnte, hätten den Märkte zusätzlichen Schwung verliehen. ...

