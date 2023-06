Das Energieunternehmen EnBW stattet Handelsimmobilien der VK Immobilien Gruppe mit HPC-Infrastruktur aus. Ein Nahversorgungszentrum in Munster in Niedersachen zwischen Hannover und Hamburg markiert dabei den Startschuss. Ab 2024 sollen Kunden am ersten gemeinsamen Standort in Munster (Am Sandkrug 12) mit bis zu 300 Kilowatt laden können. Die beiden Partner planen, das gemeinsame Schnellladeangebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...