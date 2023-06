Wegen der Dividende allein sollten Anleger nie eine Aktie kaufen. Das geht in den seltensten Fällen gut. Viel wichtiger ist das Gesamtpaket aus aktuellen Bewertungskennzahlen sowie dem Blick nach vorn was die operative Entwicklung angeht. Überdurchschnittlich gut gefällt boersengefluester.de in diesem Zusammenhang weiterhin die Aktie von Innotec TSS - entsprechend gehört der Anteilschein des Bauzulieferers ... The post Innotec TSS: Entspannte Aktie appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...