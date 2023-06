Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Kurse der großen Aktienindices haben sich in den vergangenen Tagen überwiegend positiv entwickelt, so die Deutsche Börse AG.Ein Grund dafür könnte das Sentiment sein. Jan Duisberg, Händler bei der ICF Bank, verweise auf den immer noch recht hohen Skeptizismus, der rund um das Börsenparkett herrsche: "Für viele Marktbeobachter entwickeln sich die Aktienmärkte überraschend positiv". Allen voran sei hier der Hightech-Index NASDAQ 100 zu nennen. Der liege seit Jahresbeginn mit mittlerweile 33 Prozent im Plus und sei damit der absolute Top-Performer. ...

