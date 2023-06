München (ots/PRNewswire) -Canadian Solar stellt auf der Intersolar Europe 2023 sein erstes Energiespeichersystem für Privathaushalte vor, namens EP Cube (EP=EternalPlanet), welches von Eternalplanet selbst konzipiert und entwickelt wurde und einen weiteren Meilenstein auf dem europäischen Markt darstellt.Einer der auffälligsten Vorteile von EP Cube liegt in seinem eleganten Design. Das kompakte All-in-One-Konzept, welches den Hybrid-Wechselrichter bereits im Heimspeicher integriert hat, erlaubt einen vielseitigen Einsatz des EP Cube im häuslichen Gebrauch. EP Cube setzt dabei auf ein stapelbares modulares Design um den individuellen Energiebedarf der Hauseigentümer zu decken, die sich zwischen modular erweiterbare Kapazitätsoptionen von 6,6 kWh bis 19,9 kWh entscheiden können.EP Cube überzeugt als leistungsstarke Energieversorgung und erlaubt verschiedene Arbeitsmodi, sei es bei der Optimierung des Eigenverbrauchs oder beim Ausnutzen schwankender Stromtarife. Zusätzlich verfügt EP Cube über eine Back-Up Funktion, die bei etwaigen Stromausfällen automatisch sicher stellt, dass leistungsstarke Elektrogeräte auch bei einem Blackout normal weiter funktionieren. Mit EP Cube müssen sich Hausbesitzerinnen nicht mehr um Engpässe und Instabilität der Stromversorgung sorgen.EP Cube verfügt außerdem über Kompatibilität mit allen gängigen PV-Systemen, sowohl bereits bestehender als auch neu installierter PV-Anlagen, die bis zu 16A DC- und AC-Einspeisung ermöglichen. Außerdem kann EP Cube den Betrieb von Level 2 EV-Ladegeräten mit maximal 7,4 kW unterstützen, um Besitzern von Elektrofahrzeugen schnelles und sicheres Laden ihres Elektroautos zu ermöglichen.Dank des intelligenten Energie-Managementsystems ermöglicht es EP Cube Hausbesitzern, Stromerzeugung, -speicherung und -verbrauch in Echtzeit über die EP Cube App zu überwachen und eine vollständige OTA-(Over-the-Air)-Firmware-Aktualisierung durchzuführen.EP Cube hat sich der Sicherheit verschrieben und verwendet Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Stabilität, welche die IEC-Zertifizierung erfolgreich bestanden haben. Zusammen mit einem IP65-Gehäuse bietet EP Cube Hausbesitzern sichere und zuverlässige Lösungen zur Deckung des Haushaltsstrombedarfs.Die Präsentation des EP Cube auf der Intersolar Europe 2023 zeugt von der Entschlossenheit von Canadian Solar, eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Zukunft zu schaffen. EP Cube zeichnet sich durch Sicherheit, Intelligenz, Energieeffizienz und Ästhetik aus und wird die Entwicklung auf dem Markt für Energiespeicher für Privathaushalte anführen.Informationen zu EternalplanetEternalplanet ist eine unabhängige Marke für Energietechnologie, die als Unternehmenstochter zu Canadian Solar gehört und über unabhängige Design-, Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und globale Servicekapazitäten verfügt. Eternalplanet hält sich stets an wissenschaftliche und technologische Innovationen und setzt sich dafür ein, Energielösungen für die Menschen bereitzustellen und die nachhaltige Entwicklung der Welt zu fördern. Im September 2022 brachte Eternalplanet das erste selbst konzipierte und entwickelte Energiespeichersystem für Privathaushalte in den Vereinigten Staaten auf den Markt - EP Cube.EP Cube nutzt branchenführende Technologien, um eine umfassende Stromversorgung mit höherer Betriebssicherheit und flexibler Kapazitätserweiterung für jeden Haushalt zu bieten. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://epcube.com.Informationen zu Canadian Solar Inc.Canadian Solar wurde 2001 in Kanada gegründet und ist eines der weltweit größten Unternehmen für Solartechnologie und erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Photovoltaikmodulen, Anbieter von Solarenergie- und Batteriespeicherlösungen und Entwickler von Solarenergie- und Batteriespeicherprojekten in großem Maßstab mit einer geografisch diversifizierten Pipeline in verschiedenen Entwicklungsstadien. In den letzten 22 Jahren hat Canadian Solar erfolgreich rund 94 GW an Fotovoltaikmodulen in Premiumqualität an Kunden auf der ganzen Welt geliefert. Ebenso hat Canadian Solar seit seinem Eintritt in das Projektentwicklungsgeschäft im Jahr 2010 über 8.8 GWp in mehr als 20 Ländern auf der ganzen Welt entwickelt, aufgebaut und vernetzt. Zurzeit verfügt das Unternehmen über etwa 609 MWp an Projekten in Betrieb, 6.9 GWp von Projekten im Bau oder im Rückstand (Spätphase) und weitere 17.7 GWp von Projekten in der fortgeschrittenen und frühen Entwicklungsphase. Canadian Solar ist eines der lukrativsten Unternehmen auf dem Gebiet der Solar- und erneuerbaren Energie und seit 2006 an der NASDAQ börsennotiert. Um weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten, folgen Sie Canadian Solar auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/canadian-solar-inc-/) oder besuchen Sie https://www.canadiansolar.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096485/EP_Cube.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auf-der-smarter-e-intersolar-in-munchen-stellt-canadian-solar-ep-cube-vor-sein-erstes-energiespeichersystem-fur-zuhause-301850713.htmlPressekontakt:Eternalplanet Ansprechpartner: Mimosa Kan,Business Development,+86 135 1087 0501,mimosa.kan@eternal-planet.com; Eli Hu,Public Relations,+86 137 5825 8975,eli.hu@eternal-planet.com; Canadian Solar Inc. Ansprechpartner Investorenbeziehungen: Isabel Zhang,Investor Relations,Canadian Solar Inc.,investor@canadiansolar.com; David Pasquale,Global IR Partners,914-337-8801,csiq@globalirpartners.comOriginal-Content von: Eternalplanet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170472/5533985