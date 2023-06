Am Finanzmarkt gibt es nicht nur die Möglichkeiten mit Aktien zum aktuellen Kurs zu handeln. Als Königsklasse des Tradens gilt der Handel mit den so genannten Futures. Was es damit auf sich hat, welche grundlegenden Dinge es am Terminmarkt zu beachten gilt und weshalb das Handeln mit Futures auf Indizes sehr spannend und lukrativ sein kann, erfahrt Ihr in diesem Interview mit Matthias Hüppe von HSBC.