New York (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag steht die nächste EZB-Sitzung an, so die Experten von Neuberger Berman.Diesmal mit veränderter Ausgangslage, denn die Wirtschaft habe sich im Euroraum deutlich abgekühlt. Warum die EZB dennoch an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten sollte und warum der geldpolitische Ausblick überraschen könnte, kommentiere Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...