Am Mittwoch zeigen sich Aktionäre von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) erfreut und heben das Papier um +2% auf 58,93 US$ an. Hintergrund sind sehr gute Nachrichten für die Anteilseigner. Bahnt sich hier die nächste Rallye an? Shell vorgestellt Der britisch-niederländische Mineralöl- und Erdgasproduzent Royal Dutch Shell zählt zu den Super Majors der Branche. Sein Produktions- und Vertriebsnetzwerk erstreckt sich über mehr als 140 Länder und beschäftigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...