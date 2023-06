Die Aktienmärkte an der Wall Street sind technisch gesehen in einem Bullenmarkt - seit dem Tief im Oktober ist der US-Leitindex um mehr als 20% gestiegen. Dabei sprechen Aktienmärkte und Anleihemrkte jedoch eine kompellt andere Sprache: die Anleihemärkte erwarten eine Rezession, sichtbar an den invertierten Zinskurven. Wer hat recht - Aktienmärkte oder Anleihemärkte? Aktienmärkte im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...