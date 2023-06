Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch nach Handelsstart uneinheitlich. Während der Dow Jones rund 0,4 Prozent im Minus notiert, setzt der Nasdaq 100 seine Rally fort und klettert erneut etwa 0,5 Prozent. Die Augen der Anleger richten sich derweil bereits auf den Zinsentscheid der Fed, der um 20:00 Uhr deutscher Zeit ansteht.Nach zehn Anhebungen in Folge dürfte die US-Notenbank nun eine Zinspause einlegen. Am Markt wird damit gerechnet, dass der Leitzins in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent ...

