Tesla schloss am Dienstag zum 13. Mal in Folge höher und war auf dem besten Weg, es zum 14. Mal in Folge zu schaffen. Die Aktien des Elektroautoherstellers hat in den letzten 13 Sitzungen um 41% zugelegt, was die längste Gewinnsträhne für die Aktie darstellt. Zum Hintergrund: Tesla hat die Preise für sein Crossover Model Y erneut erhöht und damit den Trend früherer Preissenkungen umgekehrt. Während Tesla seine Reise bis 2023 mit einer Kursperformance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...