Am 04 Januar sowie am 14. Februar hatte ich hier um 350 € auf KSB Vz. hingewiesen. Natürlich liegt der Wert auch im Spekulativen Portfolio des Aktionärsbriefes (www.bernecker.info) als eines der Kerninvestments.



Hier nochmals ein Update mit neuen Taxen:



Auftragseingang und Umsatz übertrafen im 1. Quartal die Erwartungen deutlich und wuchsen um 12,6 bzw. 9,7 %. Es ist zugleich der komplette Gegensatz zu den Auftragszahlen im Sektor. Die höchste Auftragsdynamik verzeichnet KSB im Bergbau und im Energiegeschäft. Wobei:



Das Thema Kernkraft hat eine ganz besondere Würze. Während Deutschland abschaltet, schalten andere an. KSB gilt mit seiner Hauptkühlmittelpumpe RUV bei Nuklearkraftwerken der neuesten Generation 3+ als Top-Profiteur. Die Gewinntaxen steigen kontinuierlich, was das 23er-KGV Richtung 7,5 drückt. Über Jahre dem Kapitalmarkt verschlossen, öffnet sich KSB merklich. Zu den Fundamentals:



Gewinn je Aktie 2023e ca. 68 €, 2024e ca. 75 €, ableitbar aus den Auftragseingängen und dem abgeschlossenem Effizienzprogramm. Neues Ziel 700 € für die Vorzüge.





