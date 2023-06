Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000CPH2 Melodiol Global Health Ltd. 14.06.2023 AU0000282840 Melodiol Global Health Ltd. 15.06.2023 Tausch 1:1

CA65345C1005 Nextech AR Solutions Corp. 14.06.2023 CA65345C3084 Nextech AR Solutions Corp. 15.06.2023 Tausch 1:1

CA73939X1006 Powertap Hydrogen Capital Corp. 14.06.2023 CA73939X2095 Powertap Hydrogen Capital Corp. 15.06.2023 Tausch 20:1

