DJ PTA-Adhoc: Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Nordic Bond 2018/2023 - Verbesserung des Angebots an die Anleihegläubiger im Rahmen des laufenden Abstimmungsverfahrens

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/14.06.2023/16:50) - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Nordic Bond 2018/2023

Stichwort: Nordic Bond

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA beschließt Verbesserung des Angebots an die Anleihegläubiger im Rahmen des laufenden Abstimmungsverfahrens - größte Anleihegläubiger stimmen dem Angebot zu

Berlin, 14. Juni 2023. Die Hertha BSC Verwaltung GmbH, die persönlich haftende Gesellschafterin der Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), (" Gesellschaft") hat heute beschlossen, die angebotenen Bedingungen in dem am 22. Mai 2023 veröffentlichten schriftlichen Verfahren (" Schriftliches Verfahren") gemäß den Anleihebedingungen (" Anleihebedingungen") der am 8. November 2018 begebenen 6,5% 2018/2023 nicht nachrangigen unbesicherten Anleihe (ISIN: SE0011337054) der Gesellschaft im ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 40.000.000 (" Anleihe") zu verbessern. Hierüber hat sie sich heute mit einem der größten Anleihegläubiger und dem Nordic Trustee & Agency AB (publ) zugunsten aller Anleihegläubiger geeinigt. Die Anpassungen kommen zur Anwendung, wenn dem Schriftlichen Verfahren (oder einem weiteren schriftlichen Verfahren, sofern das erforderliche Quorum nicht erreicht wird) zugestimmt wird.

Anstelle der bislang angebotenen 8,5% p.a. bietet die Gesellschaft den Anleihegläubigern nunmehr einen Zinssatz in Höhe von 10,5% p.a. ab dem Zinszahlungstermin 8. August 2023 an. Die Vereinbarung gilt auch für ein mögliches weiteres Schriftliches Verfahren, das die Gesellschaft beabsichtigt zu initiieren, wenn im derzeit laufenden Schriftlichen Verfahren nicht das erforderliche Quorum zur Anpassung der Anleihebedingungen erreicht wird.

Die Gesellschaft hat nach der Zustimmung des größten Anleihegläubigers nun auch die Zustimmung des zweitgrößten Anleihegläubigers zum im Schriftlichen Verfahren unterbreiteten Angebot (in seiner angepassten Form) erhalten. Mit den bereits erhaltenen Zustimmungen liegen der Gesellschaft damit derzeit Zustimmungen über insgesamt ca. 22% des Nennbetrags der Anleihe vor. Gegenstimmen sind der Gesellschaft bislang nicht bekannt. Die Verbesserungen des Angebots gelten für sämtliche Anleihegläubiger, darunter auch diejenigen, die ihre Stimme bereits abgegeben haben, vorausgesetzt, dass die Anforderungen an Quorum und Mehrheit letztlich erreicht werden. Anleihegläubiger, die bereits abgestimmt haben, müssen ihre Stimme daher nicht erneut abgeben.

Mit der Erteilung der Lizenz zur Teilnahme an der 2. Bundesliga in der kommenden Saison hat die Gesellschaft einen wichtigen Zwischenschritt zur Konsolidierung erreicht. Dessen ungeachtet stellt die Verlängerung der Anleihe einen wichtigen Bestandteil der Liquiditätsplanung der Gesellschaft in der kommenden Saison dar. Sie bittet daher alle Anleihegläubiger erneut, der vorgeschlagenen Anpassung der Anleihebedingungen in ihrer verbesserten Fassung bis zum 19. Juni 2023 zuzustimmen. Einzelheiten zu den Modalitäten der Stimmabgabe sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.herthabsc.com/de/club/nordic-bonds-investor-relations-uebersicht veröffentlicht.

Publication of inside information pursuant to Article 17 MAR

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Nordic Bond 2018/2023

Keyword: Nordic Bond

Hertha BSC GmbH & Co. KGaA resolves to improve offer to bondholders in ongoing written procedure - largest bondholders approve offer

Berlin, June 14, 2023. Hertha BSC Verwaltung GmbH, the general partner of Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), (" Company") today resolved to improve the offered terms in the written procedure published on May 22, 2023 (" Written Procedure") in accordance with the terms and conditions (" Terms and Conditions") of the Company's 6.5% 2018/2023 unsubordinated unsecured nordic bonds (ISIN: SE0011337054) in the outstanding aggregate principal amount of EUR 40,000,000 (" Bonds") issued on November 8, 2018. In this regard, the Company has today reached an agreement with one of the largest bondholders and Nordic Trustee & Agency AB (publ) in favor of all bondholders that will apply if the Written Procedure (or any subsequent written procedure if quorum is not met) is approved.

Instead of the previously offered 8.5% p.a., the Company is now offering bondholders an interest rate of 10.5% p.a. from the interest payment date on August 8, 2023. The agreement also applies to a possible further written procedure, which the Company intends to initiate if the quorum required to amend the Terms and Conditions is not reached in the currently ongoing Written Procedure.

The Company has now, after the consent of the largest bondholder, also received the consent of the second-largest bondholder to the offer submitted in the Written Procedure (in its adjusted form). With the approvals already received, the Company currently has received approvals for a total of approximately 22% of the nominal amount of the Bonds. The Company is not aware of any dissenting votes to date. The improved offer applies to all bondholders, including those who have already cast their votes, provided that the quorum and majority requirements are ultimately met. It is therefore not necessary for a bondholder that has already voted to re-submit its vote.

With the granting of the license to participate in the Bundesliga 2 in the upcoming season, the Company has achieved an important interim step towards consolidation. Notwithstanding this, the extension of the term of the Bond represents an important component of the Company's liquidity planning for the upcoming season. It therefore again asks all bondholders to approve the proposed amendments to the Terms and Conditions of the Bond in their improved version until June 19, 2023. Details of how to vote are published on the Company's website at https://www.herthabsc.com/en/club/ nordic-bonds-investor-relations-overview.

