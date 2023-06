Die Aktie von Plug Power taucht am Nachmittag plötzlich ab, gibt alle Gewinne wieder ab, rutscht ins Minus. Das Wasserstoffunternehmen hält heute eine Investorenveranstaltung ab, will sich zu den Wachstumsaussichten äußern und ein Update zu seinen Finanzen geben. Im Vorfeld hat sich die Aktie im Gleichschritt mit anderen Wasserstoff-Titeln erheblich verteuert. Ein Viertel teurer. Die Aktie von Plug Power hat sich allein in dieser Woche um über 25 Prozent verteuert. Zwischenzeitlich. Denn jetzt nehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...