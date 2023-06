Berlin (ots) -Allianz Kundler gibt heute bekannt, dass die Partnerschaft mit TuS Makkabi Berlin vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Der Klub gilt als aufgehender Stern in der Fußball-Amateurliga und qualifizierte sich am 3. Juni als erster jüdischer Verein für die Hauptrunde im DFB-Pokal.Michael Koblenz, Vereinsvorstand Sport, betont die Bedeutung des langfristigen Engagements und die enge Verbundenheit der Allianz Generalvertretung Kundler mit den Werten und Visionen des Vereins. Die Zusammenarbeit hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und beide Seiten sind zuversichtlich, auch in Zukunft gemeinsam große Erfolge feiern zu können.Am 18. Juni blickt die deutsche Fußballwelt gespannt auf die Auslosung. Wie Michael Koblenz wünschen sich viele Makkabi-Fans Bayern München oder Borussia Dortmund als Gegner. Vereinsmanager llja Gop hingegen hat bereits die organisatorischen Herausforderungen der kommenden Saison im Blick und erklärt: "Egal, auf wen das Los fällt, wir werden uns darauf einstellen und vorbereiten."Für diese Saison haben Management und Mannschaft bereits das klare Ziel des Aufstiegs in die Regionalliga ausgegeben. Das familiäre Umfeld bleibe aber erhalten, so Vereinsmanager Roy Frydling und nennt die Jugendarbeit nach dem "Top-Down-System". Spieler der ersten Mannschaft trainieren junge Talente und führen sie so zum Erfolg. Schließlich gehöre das zum Wesen des TuS Makkabi Berlin und sei einer der Gründe für den Erfolg.David Patrick Kundler, Gründer und Inhaber der Allianz Generalvertretung Kundler betont die Bedeutung der langfristigen Partnerschaft: "Wir sind stolz darauf, den TuS Makkabi Berlin unterstützen zu können. Der Verein verkörpert ein aktives, selbstbewusstes und positives jüdisches Leben in Berlin. Es freut uns sehr, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. ",Mazel tov!"Über die Allianz Versicherung David Patrick KundlerDie Allianz Versicherung David Patrick Kundler ist seit 2004 ein verlässlicher Partner für Privatpersonen und Unternehmen, wenn es um Absicherung in allen Lebenslagen geht. Mit einem breiten Portfolio an bewährten Vorsorgelösungen und erstklassigem Kundenservice ist die Allianz Kundler seit Jahren die führende Allianz Generalvertretung.Die Förderung des Berliner Clubs TuS Makkabi durch Allianz Kundler belegt die tiefe Verwurzelung des Unternehmens mit dem lokalen Gemeinschaftsleben und unterstreicht das Engagement für die Förderung von Vielfalt, Integration und sozialem Zusammenhalt.kundler.comkundler.com/Instagramkundler.com/Facebookkundler.com/Xingkundler.com/LinkedInPressekontakt:Max GrömerTel: +49 (0) 160 595 86 93Mail: groemer.max@allianz.deOriginal-Content von: Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168923/5534367