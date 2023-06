DJ XETRA-SCHLUSS/DAX markiert vor Fed-Zinsentscheidung Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Anleger gingen optimistisch in die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Eine Zinspause wurde an den Märkten fest eingepreist, im Blick stand daher der geldpolitische Ausblick der Fed. "Da die Kerninflation (...) nur sehr langsam zurückgeht, besteht die Gefahr, dass (US-Notenbankgouverneur Jerome) Powell heute Abend die Tür für eine weitere Zinserhöhung im Juli offen lässt", so die Commerzbank.

"Entscheidend werden zwei Punkte sein", so Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners: Zum einen gehe es darum, wie sich die Fed in Richtung Zinssitzungen im Juli und September positioniere. Und zum anderen stehe im Blick, ob der Markt auf erste Zinssenkungen zumindest Anfang 2024 hoffen könne. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 16.311 Punkte, bei 16.336 markierte der Index ein neues Allzeithoch.

Wacker Neuson mit optimistischem Ausblick

Wacker Neuson machten einen Satz von 8,5 Prozent. Die Titel stiegen dank eines optimistischen Ausblicks und Strategie-Updates. Das Unternehmen geht nun im Rahmen seiner neuen "Strategie 2030" von einem kräftigen Umsatzwachstum aus. Wacker Neuson strebt einen Konzernumsatz von 4 Milliarden Euro 2030 an, was fast eine Verdoppelung wäre gegenüber 2022. Die EBIT-Marge soll von 9 auf rund 11 Prozent steigen.

Zalando erholten sich weiter in einer technischen Erholungsbewegung und gewannen 4,2 Prozent. Für Vonovia ging es 3,6 Prozent nach oben; eine Zinspause durch die US-Notenbank wären positive Nachrichten für den angeschlagenen Immobiliensektor. LEG Immobilien gewannen 3,7 Prozent.

K+S dürfte Ziele verfehlen

K+S fielen hingegen um 4,7 Prozent. Das Unternehmen dürfte wegen zusätzlichen Preisdrucks bei Kalidünger die Finanzziele für das Gesamtjahr verfehlen. Die Erreichbarkeit der prognostizierten Kennzahlenbandbreiten sei aufgrund der jüngsten Kalipreisbewegungen "unwahrscheinlich", hieß es.

Fraport stiegen um 2,5 Prozent. Wie erwartet setzt sich die Nach-Corona-Erholung am Frankfurter Flughafen im Mai weiter fort. Dabei stehen die starken Urlaubsreisemonate noch bevor. Die Passagierzahl stieg um 12,2 Prozent zum Vorjahr. Gegenüber der Messlatte aus der Vor-Corona-Zeit liegt der Flughafen damit nur noch 17,5 Prozent unter den Zahlen vom Mai 2019.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.310,79 +0,5% +17,15% DAX-Future 16.313,00 +0,5% +15,91% XDAX 16.305,77 +0,4% +17,57% MDAX 27.557,19 +0,3% +9,71% TecDAX 3.251,99 +0,1% +11,33% SDAX 13.723,13 +0,5% +15,07% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,33% -3 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 26 13 1 3.285,3 77,1 73,3 MDAX 31 18 1 594,5 36,9 29,8 TecDAX 17 13 0 707,5 24,7 22,3 SDAX 40 28 2 119,8 8,5 6,0 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2023 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.