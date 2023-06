Sie war mal beliebt und gefragt, die Aktie von Nikola Corporation. Auf den Hype folgte der tiefe Fall. Schmerzhaft, Kapitalvernichtend, endgültig? Nachdem das Papier inzwischen unter die Schwelle von einem Dollar gefallen ist, was enorme Probleme mit sich bringt, scheint das Management endlich zu reagieren. Plötzlich springt die Notierung an. Wasserstoff-Aktien sind dieser Tage wieder gefragt. Nikola Corporation-Anteilsscheine sind gefragter. Allein am Mittwoch verteuern sich die Aktien des einstigen ...

