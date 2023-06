Der Aufstand vom 17. Juni 1953 ist heute fast vergessen. Dabei sind die damaligen Forderungen aktueller denn je - für Bürger und Börsen. Panzer gegen das Volk Tausende gehen auf die Straße und rufen: "Wir wollen freie Menschen sein!" Der Aufstand beginnt in Ost-Berlin, der Hauptstadt der ehemaligen DDR. Er entzündet sich an einer staatlich verordneten Norm-Erhöhung (= Gehaltskürzung). In Windeseile greift die Revolte über auf andere Städte der DDR, am 17. Juni 1953 revoltieren schon über eine Million ...

